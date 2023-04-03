الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«درست تمريض».. من هى البلوجر سلمى الشيمى بعد إلقاء القبض عليها؟

سلمى الشيمي
سلمى الشيمي

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، بحبس الموديل والبلوجر سلمى الشيمي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو مخلة.

وكشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، مع الموديل والبلوجر سلمي الشيمي في الجنحة رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٣ اقتصادى، تفاصيل جديدة في واقعة القبض التي جرت، مساء أمس، بتهمة نشر فيديوهات تحض على الفسق والفجور.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن سلمى الشيمي كالآتي:

-  تقدم سلمي الشيمي نفسها على أنها بلوجر وعارضة أزياء.

-  ولدت سلمى الشيمي في شبرا مصر بمحافظة القاهرة.

 - تبلغ سلمى الشيمي من العمر 25 عامًا.

-  تخرجت سلمى الشيمي في كلية التمريض عام 2018.

-  شاركت سلمى الشيمي في فيديو كليب مع المطرب الشعبي محمود الليثي.

 - يتابعها على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي مليون و300 ألف متابع وتعد من مشاهير الإنستجرام.

-  دوما ما تثير سلمى الشيمي الجدل بملابس جريئة وفيديوهات تتعمد استفزاز متابعيها به.

- عملت كواجهة إعلانية لعدد من البرندات الخاصة بالأزياء في دول عربية عديدة.

جدير بالذكر أن سلمى الشيمي لها واقعة سميت فيها بـ"فتاة سقارة"، حيث إن قوات الأمن ألقت القبض على الموديل سلمى الشيمي صاحبة لقب فتاة سقارة، بتهمة نشر مقاطع وصور منافية للآداب العامة، إذ اعتبرها كثيرون اعتدت على مبادئ وقيم المجتمع المصري، كما وجهت لها تهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية الأولية، أن جلسة التصوير تمت داخل منطقة هرم سقارة، وتم القبض على 2 من مفتشي وزارة الآثار، و4 من أفراد الأمن ممن تواجدوا وقت التقاط الصور، وأضافت التحريات أن المتهمة سلمى الشيمي لم تحصل على تصريح.

ولسلمى الشيمي فيديوهات وضعتها في موضع مساءلة، خاصة أنها تنشرها على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الربح.

4 أيام على ذمة التحقيق ابرز المعلومات التواصل الاجتماعي التقاط الصور الانستجرام

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