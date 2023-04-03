الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حنان مطاوع تكشف عن كلمة تمنت أن تقولها لوالدها قبل رحيله

حنان مطاوع
حنان مطاوع

كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن الكلمة التي كانت تتمنى أن تقولها لوالدها الفنان الراحل كرم مطاوع، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تقول له "بحبك".

لا تجيد التعبير عن مشاعرها بالكلام

وقالت خلال لقائها في برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إنها مثل والدها لا تجيد التعبير عن مشاعرها بالكلام، ولكنها الآن تعتذر بسرعة وتقول كلمة بحبك سريعًا، لأن والدها عندما توفى لم يدرك ذلك، مشيرة إلى أن والدتها تجلس معها بالإكراه هي ومربيتها وذلك لأنها أصبحت تخشى الفقد.

وكشفت عن أكثر ما كان يحزنها قبل زواجها، عندما كان يوجه لها سؤال: "مش هنفرح بيكي"، كما أنه يوجد كلمة تتمنى حذفها من القاموس الإنساني "هما الناس عميوا"، مشيرة إلى أن المجتمع هو أكثر ما يؤلمها لأن ضغط ماما مثل "ضرب الحبيب".

وتابعت: "حاسبوني على أفعالي ولكن لا تحاسبوني على أقداري". 

حنان مطاوع الاكراه القاموس الإنساني كرم مطاوع المجتمع

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