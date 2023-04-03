مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12.. رمضان يهدد كارم ويسخر منه: «قالوا للحمارة تشوفي خلفتك»؟

هدد محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة كارم فتح الله الذي يجسد دور شقيق إيمان العاصي زوجته الثانية بعدما افتضح سر زينة التي تجسد دور الزوجة الرابعة بأن والدها في السجن بسبب الديون التي عليه.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12

وقال رمضان له: "لو سمعت أنك قربت من دلال تاني هزعلك مش جعفر العمدة اللي يتهدد أنا أكبر تاجر في السيدة زينب وأنت عارف أنا مين".

ليرد عليه كارم: "سلملنا على اللي في السجون يا معلم"، ليرد جعفر: "أنا مش هرد على العيال بس هفكرك بمثل بيفكرني بيك قالوا للحمارة تشوفي خلفتك قالت هيكون غزال يعني".

جعفر العمدة هو المسلسل الوحيد الذي تم الانتهاء من تصوير كل مشاهده قبل حلول شهر رمضان الكريم، إذ أعلن صناعه أنهم قاموا بالتصوير المبكر حتى تمكنوا من الانتهاء قير أسبوع من الشهر.

ويعرض جعفر العمدة حصريًا على دي أم سي إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه 40 مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.

المسلسل من بطولة النجم محمد رمضان ومعه زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين وهومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان،

وهو المسلسل الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلي "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذي تم عرضه في عام 2020.