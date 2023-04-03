مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12.. هل يصبح فيديو «بلال شامة» فخ لـ«رمضان»؟

فوجيء محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12 بأحد الأرقام الغريبة الذي يرسل له فيديو يظهر فيه بلال شامة وهو مربوط في يديه ومن فمه ويقول له الشخص: "بلال شامة اللي بتدور عليه يا جعفر أهو معايا وهسلمهولك في أي وقت".

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12

ويظهر بلال شامة، خلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12 وهو يبكى في الفيديو بينما يحاول محمد رمضان الاتصال بالرقم إلا أنه يجده معلق طوال الوقت.

وبلال شامة هو الشخص الذي قام باختطاف نجل محمد رمضان ومي كساب أثناء ولادته في الحلقات الأولى من المسلسل أي منذ 19 عامًا ويحاول محمد رمضان طوال المسلسل البحث عن ابنه.

قنوات عرض مسلسل جعفر العمدة

تأخذ قناة “دي إم سي” العرض الحصري لـ مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12 إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه 40 مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.

المسلسل من بطولة النجم محمد رمضان ومعه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين وهومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان.

جعفر العمدة يمثل المسلسل الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلي "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذي تم عرضه في عام 2020.