الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبير صبري: فكرت أجمد بويضاتي

عبير صبري
عبير صبري

قالت الفنانة عبير صبري، إنها فكرت في إجراء عملية تجميد البويضات من قبل ولكن بسبب خوفها الشديد من التجربة لم يكتمل هذا المشوار.

تجميد البويضات

وأكدت عبير، خلال لقائها ببرنامج "حبر سري"  مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها غير نادمة على عدم إجراءها عملية تجميد البويضات منذ سنوات عدة، معبرة:" موضوع عدم الخلفة نعمة زي ما الخلفة نفسها نعمة".

التبني

وأضافت في حديثها، أنها فكرت بجدية شديدة في تبني طفل ولكن المحيطين بها من العائلة والأصدقاء جعلوها تتراجع عن هذا القرار، مؤكدة:" خوفوني جداً الطفل اللي اتبناه يطلع عاق ليا ويكون سلوكه سيء معايا، وأنا خوفت من المغامرة دي جداً".

عبير صبري تجميد البويضات تبني الأطفال القاهرة والناس حبر سري

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