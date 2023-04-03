إسلام حافظ يكشف كيف تغلب على المشاهد الصعبة في «سره الباتع»

كشف الفنان إسلام حافظ، تفاصيل تحضيره لمسلسل "سره الباتع"، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني، مؤكدًا أنه لا يعمل وحده ولكنه يستعين بالعناصر الجيدة حوله.

وقال خلال لقائه في برنامج "الإبداع في مصر"، مع الإعلامية مي حامد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه معه أساذتة كبار وأنه محظوظ بالعمل معهم حتى زملائه في العمل 90% منهم أساتذته في المسرح وحتى من لم يعمل معه قابله فيما بعد.

نجوم تعاون معهم بالمسرح

وأشار إلى أنه سبق وعمل مع الفنان أحمد عبدالعزيز، وخالد الصاوي، وهالة صدقي، كما أن هناك ناس أخرى عملت في الملابس والديكور، مشيرًا إلى أنه حاول الربط بين كل العناصر في العمل.

وتابع، أن بروفات العمل أخذت وقتًا طويلًا، وأنه يفتقد الممثلين أحمد السعدني، وميدو عادل، بسبب طول وقت التصوير، مؤكدًا أن الألفة بينهم هي من سهلت المشاهد الصعبة بالتصوير.