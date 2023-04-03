الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 7 مخابز بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 22 محضر متنوع بالبحيرة

الحملة
الحملة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة  المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين ومحمد عبدالعال وكيل المديرية، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية عن تحرير عدد 22 محضر متنوعين فى مجال المخابز على النحو التالى، ضبط 7 مخابز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، وضبط مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك.

كما قامت الحملة بتحرير 7 محاضر لعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور، وتحرير عدد ٦ محاضر عدم إعلان، و ٤ محاضر عرض لحوم مكشوفه،و ٢محضر بيع أزيد من التسعيرة سجائر.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية التموينية التجارة الداخلية الأسواق والمحلات العمل خلال شهر رمضان تحرير 22 محضر جميع الخدمات جهول المصدر

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