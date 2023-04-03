الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لماذا يرتكب الإنسان المعاصى والشياطين مصفدة؟ الإفتاء تجيب

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن المعصية عامة، وفي رمضان خاصة، لأن ربنا هيأ لنا أسباب الطاعة في رمضان، وصرف عنا أسباب الوقوع في معصية، وصرف عنا الشياطين.

 

وعن سبب ارتكاب الإنسان للمعاصي في رمضان، رغم تصفيد الشياطين، قال الشيخ وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "الدافع للمعصية قد يكون الشيطان وقد يكون هوى النفس، والنفس أمارة بالسوء".

ولفت إلى أن بعض الفقهاء قال تصفيد الشياطين يلزم منع الحركة، لكن يستطيع الشيطان أن يلقى ولو بالكلمة، المهم إن ربنا هيأ لنا جوًا إيمانيًا نستطيع أن نمارس فيه العبادة بكثير من اليسر، ومن يقع في المعصية في هذا الجو الإيماني هيبقى جنى على نفسه.

وختم حديثه: "سيدنا النبي (ص) قال آمين على كلام جبريل "رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له".

 

فتاوى الناس

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الشياطين رمضان ارتكاب المعاصي في رمضان تصفيد الشياطين الإفتاء

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