«قالت لزوجها حرمتك عليا مثل أبويا وأخويا».. الإفتاء توضح هل يقع الطلاق؟

ورد إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، سؤال من متصلة عن حكم وقوع الطلاق من عدمه إذا قالت لزوجها "حرمتك عليا مثل أبويا وأخويا".

وقال أمين الفتوى، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس: "لا يترتب عليه طلاق، لأن العصمة فى يد الزوج، ولا تنتقل للزوجة إلا بتفويض، أو يشترط في عقد النكاح، وبينهم مفيش تفويض، بالتالي لا يترتيب عليه الطلاق".

وختم: "وإن كان لا ينبغي تقولي هذا، ولكن لا يترتب عليه طلاق أو تحريم بينك وبينه".

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

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