الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لربة منزل بتهمة الزواج 7 مرات فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة ربة منزل بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامها بالزواج 7 مرات بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق في القضية رقم 7931 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق، المقيدة برقم 4241 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

بداية الواقعة، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمة "و. م" إلى المحكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامها بأنها في تاريخ سابق وبدائرة قسم أول الزقازيق، وحال كونها ليست من أرباب الوظائف العمومية، قد اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام (حسن النية) وهو المأذون الشرعى في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد زواج، بأن أثبتت على خلاف الحقيقة خلوها من الموانع الشرعية للزواج في حين أنها ما زالت زوجة للمدعو "م . ع"، وذلك بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 7 نوفمبر عام 2009، وذلك أثناء تحرير المختص بوظيفته لذلك المحرر على النحو المبين بالتحقيقات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة كذلك قد تبين أنها ما زالت زوجة المدعو "م . ف"، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 يونيو عام 2019، وكذلك زوجة المدعو "م. ف"، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 مايو عام 2021، وأنها قد قامت باستعمال المحررات الرسمية سالفة البيان، وكذا عقد إشهار الطلاق من المدعو "م . ف"، المؤرخ في 22 يناير 2014، بأن قامت باستعمالها فيما أعدوا من أجله، وهو إتمام زواجها، وكذا قيامها بتقديمهم إلى مصلحة الأحوال المدنية للاعتداد بما ورد بهم من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق ربة منزل المستشار محمد عبدالكريم شرطة أول الزقازيق محافظة الشرقية

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

بينها «الصفارة» و«الكتيبة 101».. «دراما المتحدة» تسيطر على الترند

لجنة الانضباط تستقر على إيقاف كهربا 4 مباريات

التحديث الصينى النمط... الحل الصينى لمعضلة التنمية البشرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

لياو ليتشيانج

التحديث الصينى النمط... الحل الصينى لمعضلة التنمية البشرية

محمد عمر

أين سنكون من النظام العالمى الجديد؟

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجى إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال