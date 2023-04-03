السجن 3 سنوات لربة منزل بتهمة الزواج 7 مرات فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة ربة منزل بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامها بالزواج 7 مرات بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق في القضية رقم 7931 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق، المقيدة برقم 4241 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

بداية الواقعة، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمة "و. م" إلى المحكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامها بأنها في تاريخ سابق وبدائرة قسم أول الزقازيق، وحال كونها ليست من أرباب الوظائف العمومية، قد اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام (حسن النية) وهو المأذون الشرعى في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد زواج، بأن أثبتت على خلاف الحقيقة خلوها من الموانع الشرعية للزواج في حين أنها ما زالت زوجة للمدعو "م . ع"، وذلك بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 7 نوفمبر عام 2009، وذلك أثناء تحرير المختص بوظيفته لذلك المحرر على النحو المبين بالتحقيقات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة كذلك قد تبين أنها ما زالت زوجة المدعو "م . ف"، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 يونيو عام 2019، وكذلك زوجة المدعو "م. ف"، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 مايو عام 2021، وأنها قد قامت باستعمال المحررات الرسمية سالفة البيان، وكذا عقد إشهار الطلاق من المدعو "م . ف"، المؤرخ في 22 يناير 2014، بأن قامت باستعمالها فيما أعدوا من أجله، وهو إتمام زواجها، وكذا قيامها بتقديمهم إلى مصلحة الأحوال المدنية للاعتداد بما ورد بهم من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.