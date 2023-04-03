طلائع كفر الشيخ يشاركون فعاليات البرنامج القيادى لتدريب الفتيات «ريحانة»

تشارك الفتيات من أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ، فعاليات البرنامج القيادى لتدريب الفتيات "ريحانة" تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، المقام بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الفترة من 1 حتى 6 إبريل الجارى، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج القيادى لتدريب الفتيات "ريحانة" يشارك به من المحافظة خمسة فتيات و يشارك على مستوى الجمهورية 200 فتاه من كافة محافظات مصر للمرحلة العمرية من 13 حتى 17 سنه تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء، برئاسة الدكتورة جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية و الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين وتم اختيار المشاركات بناءً على المقابلات الشخصيه بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحه وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الفعاليات تتضمن محاضرات حول القيادة، الحقوق القانونية، ريادة الأعمال، الإتيكيت، المشاركة المجتمعية، التوعية بمخاطر ختان الإناث و الزواج المبكر بالإضافة إلى لقاءات حوارية تفاعلية بالتعاون مع «مؤسسة بهية» حول صحة الفتيات، يشارك الفتيات من شباب كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب، ولبنى ابو القاسم مدير إدارة تنمية النشء ولوزه البيلى منسق وحدة ريحانة بالمحافظة.

من جهة أخرى، تواصل إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ لقاءات الرواق الأزهري بمراكز الشباب وتنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع الأزهر الشريف ‏ومديرية الشباب والرياضة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

من جانبه، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إلى استمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري بمراكز شباب الجرايدة، شنو الحلافى بمشاركة 50 طليعًا من أعضاء مراكز الشباب، بحضور الشيخ إبراهيم أبوالغيط بالجرايدة والشيخ أحمد زيدان بشنو، والشيخ العربي عبدالقادر بالحلافى، وكان المحور الأساسي للقاءات مدارس العلم والمذاكرة فى شهر رمضان المبارك.