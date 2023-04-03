الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: روسيا تنفق على حربها ضد أوكرانيا ما يتجاوز 500 مليون دولار يوميًا

روسيا
روسيا

قال الدكتور نهاد إسماعيل، خبير اقتصادي، إن روسيا لن تنهار اقتصاديًا، لكن لن نستطيع التحدث عن نمو أو انتعاش اقتصادي في روسيا، لأنها الآن في حالة حرب واقتصادها هو اقتصاد حرب.

وأضاف إسماعيل، خلال لقائه عبر سكايب على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن الإنفاق الروسي على هذه الحرب حسب بعض التقديرات يتجاوز 500 مليون دولار يوميًا، ولا يمكن التأكد من هذا الرقم، ولكن تراجع الدخل الحكومي بـ35% في بداية هذا العام يشير إلى أن روسيا تمر بمرحلة صعبة وتعاني من تقلص أو انكماش اقتصادي.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن اقتصاد روسيا خلال عام 2022 انكمش بنسبة 2.1% حسب التقديرات العالمية، ومن المتوقع أن ينكمش خلال هذا العام حسب البنك الدولي بنسبة 3.3%، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيتقلص الاقتصاد 5.6%.

بوتين يسعى لتحقيق أهدافه العسكرية والاستراتيجية

وتابع: وحسب صندوق النقد الدولي سيتقلص الاقتصاد الروسي 7%، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي يعاني ولكن هناك مقومات للاقتصاد لتمكين "بوتين" من الاستمرار في حربه على أوكرانيا، وتحقيق أهدافه العسكرية والاستراتيجية. 

روسيا أوكرانيا 500 مليون دولار يومي ا 500 مليون دولار يومي ا يتجاوز خبير

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