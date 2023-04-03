الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«بروكسل الدولى للبحوث»: زيارة ماكرون إلى بكين هدفها تحسين العلاقة الفرنسية الصينية

ماكرون
ماكرون

علق الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الصين في الفترة بين الـ5- 7 من أبريل، لبحث الوضع في أوكرانيا مع القيادة الصينية، وتحذير بكين من تقديم الدعم العسكري لروسيا.

وقال عبر تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، إن "الزيارة هامة جدًا بغض النظر عما ستناقشه نظرًا للتوقيت الحساس بعد أسابيع من زيارة الزعيم الصيني شي جين بينج، إلى موسكو وتوقيعه عددا من الاتفاقيات التي ترقى إلى شراكة استراتيجية على الصعيد الاقتصادي دون أن يكون هناك حلف عسكري بين روسيا والصين وهذا ما تخشاه دول التحالف الأطلسي (الناتو)، وفرنسا بالتحديد".

وتابع أن "الرئيس الفرنسي يؤمن منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية بضرورة حل سلمي ووقف هذه الحرب من خلال طاولة المفاوضات، ولم تنقطع اتصالاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين طوال هذه الحرب، مشيرًا إلى أنه ماكرون يري في بكين الوحيدة القادرة على ممارسة الضغط على بوتين من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار أو وقف الحرب".

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