محافظ بنى سويف يتابع أعمال مبادرة «100 مليون شجرة»

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، الموقف التنفيذي فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» على مستوى الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والمناطق الصناعية والمديريات الخدمية بالمحافظة، ويتم تنفيذها من خلال البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي؛ لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية من بينها بني سويف.

يرافقه هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، والدكتورة أسماء مجدي نائب رئيس المدينة والمشرف على أعمال الحدائق، ومحمد عبدالله مدير إدارة الحدائق.

تفقد المحافظ أعمال استلام وتوزيع الشتلات بمشتل مركز ومدينة بني سويف، حيث وصل للمركز 19 ألفا و725 شجرة من مبادرة «100 مليون شجرة»، وجارٍ توزيعها على الوحدة المحلية والمجالس القروية التابعة للمركز، ومديريتي الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم، موجها بتسريع وتيرة العمل في أعمال التوزيع والزراعة، وإرسال تقرير يومي بما تم تنفيذه، ورصد أي معوقات لسرعة تلافيها.

وأكد محافظ بني سويف أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة، وزيادة المساحات الخضراء، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.

يذكر أن مبادرة «100 مليون شجرة» يتم تنفيذها على مراحل، وبدأت بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة، وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية، وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء، ويجري التوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها وعدم التعدي عليها، أو إهمالها سواء على المدى الزمنى القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كافة المجالات.

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