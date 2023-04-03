الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بالشروع فى قتل أحد الأشخاص بسبب خلاف على أرض بالقاهرة

جريدة الدستور

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالتعدى على آخر بسلاح نارى، مُحدثاً إصابته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول، من أحد المستشفيات، باستقباله أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مصابًا بجرح بالقدم، على أثر طلق نارى، ووجود جسم غريب به وجرح قطعى بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بالعقار سكنه.

بالانتقال وسؤاله، اتهم أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بالتعدى عليه باستخدام سلاح نارى كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته المُشار إليها بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطــه وبمواجهتــه اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم بإرشـــاده ضبط طبنجة "مطموسة الأرقــام" والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

الداخلية بسلاح نارى التعدى على آخر بسلاح نارى وزارة الداخلية قسم شرطة السلام أول

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