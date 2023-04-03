الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد تجهيزات إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال تجهيزات إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك داخل مقر ديوان عام محافظة المنوفية، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال التجهيزات والتشطيبات لإنشاء المركز والمقام على مساحة إجمالية (120) م2، موجهًا بضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في أقرب وقت تمهيدًا لدخوله الخدمة، وأوضح المحافظ أن مركز الطوارئ والسلامة العامة سيكون بمثابة العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بالكامل طبقًا للمعايير والمقاييس العالمية، فضلًا عن دوره في الحفاظ على خصوصية البيانات وسرعة احتواء الطوارئ والأزمات ودعم خطة التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، بما يؤهل الجهاز الإداري والارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر 2030.
 

استخدامه التحول الرقم ؤية مصر 2030 التحول الرقمي التنمية المستدام التشطيب التنمية المستدامة البيانات

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