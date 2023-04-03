الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«مطبخ الخير»: هدفنا تجهيز 5000 وجبة للمستحقين في الإسكندرية

وجبات الاطعام
وجبات الاطعام

مع بدء شهر رمضان تكثر الأيادي البيضاء لتكون عونا للبسطاء المستحقين في المناطق البسيطة بمعونات غذائية تسهل عليهم صعوبة حياتهم الاقتصادية.

وجبات تكفي فرد أو أسرة كاملة، يبدأ متطوعو «مطبخ الخير» يوميا تجهيزها، حيث تقول آية حسن، إحدى المتطوعات: «نرغب في إيصال الوجبات لمستحقيها جاهزة الطهي والتحضير».

وواصلت: «مقصدنا ليس الأسر البسيطة او المعدومة الدخل، ولكن هدفنا المسنين والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم خاصة من كبار السن ولا يستطيعون خدمة أنفسهم، لنكون نحن أبناءهم الذين يبرونهم في شهر الجود والخير».

وتابعت هبه صقر إحدى المتطوعات، أن تكلفة وجبة الفرد الواحدة 50 جنيها، وتكلفة الأسرة 250 جنيها، بوجبه مكونة من أرز وبروتين ومشروب رمضاني وحلو رمضان، ليشعروا المستحقين أن هذا من تحضيرهم بذات الجودة.

وتحكي أن هناك توزيع مهام لكل شخص متطوع بدءا من شراء المشتريات من الأسواق، وتجهيز الوجبات في مطبخ الخير وبدء توزيعها قبل رفع آذان المغرب لتصل في وقتها المناسب، وليبدأ فريق أخر بالبحث الميداني عن الحالات المستحقة في المناطق البسيطة للتأكد من أحقيتها في المساعدة والمعونات الرمضانية، وهناك فريق آخر يقوم بجمع المال من الجيران والمعارف ومحبي الخير لتقديمه لأصحابه.

وتواصل: «هدفنا هذا العام تجهيز 5000 وجبة لمستحقيها في المناطق البسيطة المتوزعة داخل الإسكندرية والمناطق البعيدة التي تعتبر من المناطق المنسية ولابد أن تحظى بمزيد من الاهتمام لأهلها».

وجبات الاطعام

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أعمال الخير شهر رمضان وجبات الاطعام المستحقين الاسرالستحقة

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