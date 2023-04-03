منتصف التعاملات| سعر اليورو 3/4/2023

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3 أبريل 2023، أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.42 جنيه للشراء، و33.54 جنيه للبيع، حيث شهد سعر اليورو خلال الأيام الماضية عدم استقرار وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3 أبريل 2023، 33.42 جنيه للشراء، و 33.54 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات اليوم وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر اليورو خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الوقود والطاقة مما نتج عنها غلق بعض المصانع في البلدان الأوروبية، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 2023

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 3 أبريل 2023، استقرارًا في منتصف التعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 33.28 جنيه للشراء، و33.68 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر ليسجل 33.28 جنيه للشراء، و 33.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك 2023

و خلال السطور التالية نستعرض نشرة لآخر تحديث سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3 أبريل 2023، في منتصف التعاملات في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-33.42 جنيه للشراء.

-33.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

-33.39 جنيه للشراء.

-33.69 جنيه للبيع.

و سجل سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الاثنين الموافق 3 أبريل 2023 في منتصف التعاملات استقرارًا في بنك البركة ليسجل نحو 33.03 جنيه للشراء، و33.19 جنيه للبيع.