الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطران بورسعيد فى زيارته للمحافظ: الوطن يتطلب مزيدًا من الوحدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، وذلك خلال زيارته للكنيسة في إطار الزيارات المتبادلة بين محافظ بورسعيد وقيادات الكنيسة. وبحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة، وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مشددًا على أن الوطن يتطلب مزيدا من الوحدة لتخطي كل التحديات وإنجاز التنمية المنشودة، كما شهد اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون.

من جانبه، وجه مطران بورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل للكنائس ورجال الدين المسيحي بالمحافظة، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين الوطن، وتستمر عجلة التقدم والتنمية لبلادنا الحبيبة.

IMG-20230403-WA0042
IMG-20230403-WA0042
IMG-20230403-WA0039
IMG-20230403-WA0039
IMG-20230403-WA0041
IMG-20230403-WA0041
IMG-20230403-WA0040
IMG-20230403-WA0040
الأنبا تادرس مطران بورسعيد الاستقرا الأنبا تادرس التقدم والتنمية الدين المسيحي التنمية المنشودة

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

وزير المالية يصدر قواعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة

محافظ بورسعيد يشهد التشغيل التجريبي للجراج متعدد الطوابق بحي العرب

مشهد مرعب.. فكهاني ينحر عنق زوجته وسط الشارع بأكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجي إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه