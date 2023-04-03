مطران بورسعيد فى زيارته للمحافظ: الوطن يتطلب مزيدًا من الوحدة

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، وذلك خلال زيارته للكنيسة في إطار الزيارات المتبادلة بين محافظ بورسعيد وقيادات الكنيسة. وبحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة، وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مشددًا على أن الوطن يتطلب مزيدا من الوحدة لتخطي كل التحديات وإنجاز التنمية المنشودة، كما شهد اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون.

من جانبه، وجه مطران بورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل للكنائس ورجال الدين المسيحي بالمحافظة، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين الوطن، وتستمر عجلة التقدم والتنمية لبلادنا الحبيبة.

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