ضمنهم بيراميدز.. 8 أندية تتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

أسدل الستار، أمس الأحد، عن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لعام 2023.

ونجحت 8 أندية في خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من بينهم فريق بيراميدز على حساب نظيره فيوتشر.

بيراميدز يهزم فيوتشر ويتأهل إلى دور ربع نهائي الكونفدرالية

وتأهل فريق بيراميدز إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، عقب الفوز على فيوتشر بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على إستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وسجل علي جبر هدف التقدم لصالح بيراميدز في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يُقلّص أحمد عاطف النتيجة لصالح فيوتشر في الدقيقة 93.

وبناءً عليه، حل فريق بيراميدز ثانيًا في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة الكونفدرالية برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات وتعادلين، وتلقى هزيمة واحدة فقط في دور المجموعات.

ويتواجد بيراميدز بفارق الأهداف خلف فريق الجيش الملكي المغربي صاحب الصدارة برصيد 11 نقطة.

بينما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند 10 نقاط في المركز الثالث ليودع بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الأندية الثمانية المتأهلة إلى دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

• المجموعة الأولي:

- مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا): برصيد 12 نقطة.

- اتحاد العاصمة (الجزائر): برصيد 11 نقطة.

• المجموعة الثانية:

- أسيك (كوت ديفوار): برصيد 13 نقطة.

- ريفرز يونايتد (نيجيريا): برصيد 10 نقاط.

• المجموعة الثالثة:

- الجيش الملكي (المغرب): برصيد 11 نقطة.

- بيراميدز (مصر): برصيد 11 نقطة.

• المجموعة الرابعة:

- يونج أفريكانز (تنزانيا): برصيد 13 نقطة.

- اتحاد المنستير(تونس): برصيد 13 نقطة.

موعد قرعة دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2023

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد أعلن عبر موقعه الرسمي، موعد قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية، ومن المقرر إقامة قرعة دور ربع نهائي الكونفدرالية، في القاهرة، يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.