الرئيس السيسى يؤكد عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مبديًا تطلعه لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة، وتطلعات شعبي البلدين.



وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة».



وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.



واستعرض الرئيس السيسي - بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" - مع ولي العهد السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشارت القناة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس السيسي على مائدة سحور في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.