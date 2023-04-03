الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى وولى عهد السعودية يؤكدان الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك

الرئيس السيسي وولى
الرئيس السيسي وولى عهد السعودية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة جدة، حيث التقى مع شقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية، ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

كما بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.

واستعرض الرئيس السيسي - بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" - مع ولي العهد السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت القناة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس السيسي على مائدة سحور في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن الرئيس كان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى جدة، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الأمير محمد بن سلمان الإقليمية والدولية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعبين الشقيقين العلاقات التاريخية الوثيقة القضايا الإقليمية والدولية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوري

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