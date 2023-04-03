محافظ الوادي الجديد يصدر 12 توجيها مهما أثناء اجتماعه مع أهالي الفرافرة

اجتمع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مع أهالي الفرافرة بحضور عدد من القيادات التنفيذية، حيث استمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين.

وأصدر محافظ الوادي الجديد مجموعة من التوجيهات تمثلت في التالي:

1- تقديم جميع التسهيلات وتوفير تقاوي مخفضة لتشجيع زراعة الأرز بمنطقة جنوب باريس، مع حظر تام لزراعة الأرز بمركز الفرافرة تحت مسئولية مديريتي الزراعة والري والوحدة المحلية.

2- طرح مرحلة ثانية من تقسيمات أراضي البناء للمواطنين بقرية اللواء صبيح بالفرافرة، وتوصيل المرافق مناصفةً بين المحافظة والأهالي.

3- تسليم أراضي البناء التي تم سدادها للمواطنين، ومنح مهلة نهائية حتى أول مايو المقبل لمن لم يقم بالسداد، يتم بعدها استبعاد غير الملتزمين ومنح قطعة الأرض للبديل حسب أولوية الحجز.

4- تكليف مديرية الري بسرعة تدبير مولدات لآبار الري بالقرية.

5- قيام مديرية الزراعة بوضع آلية لتحويل كمية السماد المستحقة للأهالي من الجمعية المركزية إلى القرية تيسيرًا على المواطنين.

6- حصر احتياج الأهالي من التقاوي بجميع أنواعها خاصةً المحاصيل الصيفية لتدبيرها قبل بداية موسم الزراعة الصيفي.

7- تخصيص وتقسيم مساحات أراضي بناء بجميع القرى، ومنح قطع لجميع المتقدمين دون التقيد بشروط السن أو مدة الإقامة.

8- التأكيد على تواجد سيارات الصرف الصحي للقرى بصفة مستمرة لحين الانتهاء من مشروعات حياة كريمة.

9- تكليف مديرية التضامن ️الاجتماعي بحصر الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى، وتوفير الخبز للمواطنين في حالة عدم الصرف على البطاقات التموينية.

10- التأكيد على حظر زراعة الأرز بنطاق المركز، ومن يخالف يتحمل المسؤولية.

11- بحث وعرض موقف الأراضي التي تم إنهاء التوريد المالي لها ولم تستغل.

12- إتاحة الفرصة للراغبين في التقدم للأراضي الخاضعة للمزادات بتقديم الطلبات لرؤساء المراكز مباشرة.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، قد شارك أهالي مركز الفرافرة الإفطار الجماعي بحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الفرافرة ، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية.