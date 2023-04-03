كيف أسهمت 3 سنوات من العمل عن بعد في تغيير ملامح الاقتصاد الأمريكي للأبد؟

قال موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي، إنه مرت أكثر من ثلاث سنوات منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا جائحة ودفع العديد من الأمريكيين إلى العمل عن بعد، وبينما عاد البعض إلى المكتب منذ ذلك الحين، قرر البعض الآخر أنهم يريدون الاستمرار في العمل من المنزل.

قال سكوت دوبروسكي، الخبير المهني، "انقلب عالم العمل رأسًا على عقب، ولأن عالم العمل قد تغير ، فإن له تداعيات على الاقتصاد الأمريكي، فالنتائج ليست كلها جيدة أو كلها سيئة، فلقد أعطى العمل عن بعد بعض العمال المرونة في جداولهم، مما أفاد الوالدين العاملين، وتنظيم الأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف في تصريحات لبيزنس انسايدر، كما أنها عززت بعض الأعمال التجارية المحلية والترفيهية التي شهدت أيامًا بطيئة في أيام الأسبوع في "قبل الأوقات" على حساب الأعمال التي يقودها ركاب.

وأشار دوبروسكي، إلى البيانات التي تظهر بالفعل أن حصة فرص العمل عن بعد تبلغ حوالي ثلاثة أضعاف مستوى ما قبل الوباء، وأشار إلى أن هذا مؤشر "قوي" على أن "العمل عن بعد موجود ليبقى".

شارك آدم أوزيميك، كبير الاقتصاديين في مجموعة الابتكار الاقتصادي، نفس الشعور، فقال أوزيميك: “لقد كان العمل عن بُعد تغييرًا هائلاً ودائمًا لكيفية عمل الناس وحياتهم، ولا أعتقد أنه سيذهب إلى أي مكان”.

بعض الطرق التي غيّر بها العمل عن بُعد العمال والاقتصاد

قال دوبروسكي، إن الناس لم يعودوا يتنقلون للعمل بأعداد كبيرة، مما أثر على الشركات التي كانت تستفيد من الأشخاص المتجهين إلى العمل.

وأضاف نعلم أن الشركات الصغيرة تضررت بشدة في المناطق الحضرية حيث اعتاد أن يذهب آلاف الموظفين إلى العمل كل يوم ويشترون الغداء أو يشترون السلع المحلية.

وقال أوزيميك: "تشعر مناطق وسط المدينة، خاصة في المدن الكبيرة باهظة الثمن، بتكاليف التكيف الاقتصادي من العمل عن بعد."

وقال أوزيميك: “هناك تداعيات مختلفة على الجغرافيا الاقتصادية، اعتمادًا على أنواع العمل عن بُعد السائدة، فعندما يكون لديك عمل مختلط عن بُعد، فإن ذلك يسمح للأشخاص بالعيش بعيدًا عن مكان عملهم، ولكن لا يزال يتعين عليهم الاتصال الجغرافي، لذلك قد تمتد منطقة التنقل الخاصة بك من ساعة واحدة إلى ساعتين أو ثلاث ساعات، وهذا يؤدي بشكل أساسي إلى زيادة الحجم في سوق العمل لصاحب العمل وتلك المدينة”.