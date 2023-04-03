الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على ماهر: الشناوى سبب تأهل بيراميدز.. وفيوتشر قدم حالة رائعة لمدة عام ونصف

علي ماهر
علي ماهر

يرى علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، أن أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز هو نجم المباراة التي جمعت الفريق وانتهت بانتصار الفريق السماوي بهدفين مقابل هدف في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية عقب الفوز على فيوتشر بهدفين لهدف.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي: "علينا أن نتفق بأن أحمد الشناوي هو نجم المباراة".

وأضاف مدرب فيوتشر: "لم تكن هناك فرص في البداية بربع الساعة الأول، التحفظ كان طبيعيا ولكننا بدأنا بضغط ورغبة في الفوز والتسجيل، بدليل أننا لما نتعرض لأي فرص سوى أول ركنية التي أسفرت عن الهدف".

وتابع" "كنت أريد الفوز فتلقيت الهدف الأول، وحين حاولنا الهجوم بشراسة لأجل التعادل، كان الشناوي نجم المباراة".

وواصل ماهر "الشناوي لعب مباراة عمره. كيف نريد الفوز هكذا؟ الله لم يرد لنا التأهل وجعل الشناوي سببا في تأهل بيراميدز".

وعن مشاركة أحمد رفعت رغم عدم جاهزيته قال "رفعت لعب منذ بداية الشوط التاني. المشكلة إنه في نهاية تجربته مع الوحدة الإماراتي كان لا يتدرب لمدة شهر ونصف، وبالتالي لياقته لن تحتمل 90 دقيقة".

وأوضح "رفعت يؤدي عمله حين يشارك ولا خلاف على كونه لاعب مهم.. أريد تحقيق الاستفادة القصوى من كل اللاعبين".

وتابع ماهر "أيمن الصفاقسي لم يكن موفقا بالآونة الأخيرة، واللاعب المحترف مطالب دائما بالتسجيل والصناعة، وتقييمه يختلف عن اللاعب المصري".

وواصل "الصفقات تتوقف على رغبة النادي وطموحه، للعب على الدوري أو دوري أبطال إفريقيا أو الفوز بالكونفدرالية يجب التعاقد مع اللاعبين اللازمين لذلك".

واختتم "عملت مع عدة لاعبين من الدرجة الثانية وتطلب الأمر عملا كبيرا فرديا وجماعيا كي نشكل هوية الفريق. لدينا جودة عالية ولكن إذا أردت رفع مستوى المنافسة يجب أن نضيف إليها المزيد من الجودة".

علي ماهر بيراميدز أحمد الشناوي فيوتشر الكونفدرالية

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