الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ارتفاع ملحوظ وسطوع شمس.. تفاصيل درجات الحرارة الأسبوع الجارى

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك استقرارا ملحوظا في الأحوال الجوية منذ اليوم الإثنين، كما سيشهد سطوعا ملحوظا للشمس يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيبلغ متوسط درجات الحرارة ما بين 23 و21 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع.

 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، حيث ستبلغ العظمى على القاهرة 26 درجة، كما ستعود للانخفاض يوم الأربعاء ليسود جو ربيعي يشعر فيه المواطن برياح واعتدال نسبي، مشيرة إلى أن درجات الحرارة هذا الأسبوع ستكون كالآتي:
 

تتراوح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحرى  ما بين 31 إلى 27 درجة.
تتراوح درجات الحرارة في السواحل الشمالية ما بين 33 إلى 31 درجة.
تتراوح درجات الحرارة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ما بين 33 إلى 30 درجة.
تتراوح درجات الحرارة في شمال الصعيد  ما بين 33 إلى 28 درجة.
تتراوح درجات الحرارة في جنوب الصعيد ما بين 36 إلى 33 درجة.


جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية شهدت عدم استقرار في الأحوال الجوية بشكل ملحوظ، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير وكانت ترتفع في اليوم نفسه لتصبح شديدة البرودة ومرتفعة الحرارة في اليوم الواحد، ما جعل هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف ملابسهم.

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