الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أكبر مستثمر.. تعرف على حجم الاستثمارات السعودية فى مصر

مصر والسعودية
مصر والسعودية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية، والتقى محمد بن سلمان في لقاء أخوي يعكس قوة العلاقات بين البلدين.

 

طبقا للغة الأرقام فإن السعودية تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا في مصر، فماذا عن العلاقات الاستثمارية بين البلدين؟.

 

فى عام 2018، وقعت بين البلدين -مصر والسعودية- عددا من الاتفاقيات الثنائية شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، أثناء زيارته لمصر.

 

خلال هذه الزيارة تم تأسيس صندوق استثمارى مصرى- سعودى بإجمالى مبلغ 16 مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية فى تلك المشروعات فى عدد من محافظات مصر، ثم تبعها توقيع اتفاقيات أخرى مختلفة.

 

تُعد السعودية المستثمر الأول في مصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات متوقعة بنحو 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيات تم توقيعها بـ8 مليارات دولار، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى الزيارة الثانية، حيث تم آنذاك إبرام 14 اتفاقية بإجمالى استثمارات قدرها 8 مليارات دولار.

 

فى 14 يونيو 2021 تم توقيع اتفاقات مصرية سعودية لزيادة التعاون فى 30 بندا أبرزها الصناعة وزيادة الصادرات، حيث اتفقت مصر والسعودية على تنمية أطر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

 

أهم الاستثمارات السعودية فى مصر تتمثل فى القطاعات الخدمية والتى تضم خدمات النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات، يليها الاستثمار الصناعى ثم قطاع الإنشاءات، الاستثمار الزراعى والصناعات الغذائية، الاستثمار السياحى، والاستثمار فى قطاع الاتصالات ثم الاستثمار فى القطاع المالى.​

 

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وقع اتفاقا بين مصر والسعودية لإنشاء مشروع الربط الكهربائى بين البلدين، حيث يهدف الربط الكهربائى لأن يكون محورا أساسيا فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، وذلك تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء وتشغيل المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل 3 آلاف ميجاوات.

 

وبلغت أوج الاستثمارات السعودية فى يونيو 2022 عندما أصدرت مصر والسعودية بيانًا مشتركًا تزامنا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية للقاهرة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكدت فيه عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات فى مصر تبلغ قيمتها  30 مليار دولار أمريكى.  

30 مليار دولار ئيس عبد الفتاح السيسي 14 اتفاقية استثمارات استثمارات في مصر استثمار الزراعي

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