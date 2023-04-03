حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدا لترحيلها إلى النيابة صباحا

كشف مصدر أمني أن رجال مباحث الإسكندرية قاموا بحجز الموديل سلمي الشيمي داخل قسم شرطة الدخيلة التابع للدائرة السكنية الخاصة بها تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة صباح اليوم الاثنين.



و كان كشف المستشار أشرف فرحات المحامي سبب القبض على الموديل سلمى الشيمي في الإسكندرية

وقال في بوست له على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": "أن الأجهزة الأمنية القت القبض على الموديل سلمى الشيمى لنشرها مقاطع وصور منافية الآداب العامة متعديه على مبادئ وقيم المجتمع المصرى وبتهمة اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضاف "فرحات": "كنا متذ فترة ليست بقريبة تقدمنا ببلاغ لمعالي النائب العام وقد تعددت البلاغات ضد المحتوى الذى تقدمه" .



وذكر أن سلمي تخرجت من كلية التمريض وكانت محجبة وانطلقت في عالم الأزياء، تلك الفتاة ذات ال ٢٥ عاما سبق وتقدمنا ضدها ببلاغ بمناسبة جلسة تصوير بالأهرامات عام ٢٠١٨ وسرعان ما عادت الى اتيان تلك السلوك المشين بغيه جلب المشاهدات والتربح والله أعلم ماذا سوف يكشف لنا التحقيق معها عقب فحص الهواتف الخاصة بها.

كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من إلقاء القبض على الموديل سلمي الشيمي في محافظة الإسكندرية، لاتهامهما بنشر صور ومقاطع فيديو مخلة تدعوا إلى الفسق والفجور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكر مصدر أمني أن سلمى الشيمي تبث فيديوهات عبر حسابها لا تتناسب مع ثقافة المجتمع المصري، الغرض منها الدعوة والحث على نشر الفجور بين المتابعين.



ويذكر أن الأجهزة الأمنية كانت ألقت القبض على سلمى الشيمي في عام 2020 على خليفة نشرها سيشن هرم سقارة، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن جلسة التصوير تمت داخل منطقة هرم سقارة، وتم القبض على 2 من مفتشي وزارة الآثار، و4 من أفراد الأمن ممن تواجدوا وقت التقاط الصور، وأضافت التحريات أن المتهمة سلمى الشيمي لم تحصل على تصريح .