«جماعة الفن السابع وتاريخ الثقافة السينمائية» أمسية فنية بالإسكندرية.. الليلة

جماعة الفن السابع وتاريخ الثقافة السينمائية، عنوان الأمسية السينمائية التي تعقد في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، وذلك بوكالة بهنا الثقافية بالإسكندرية.

ويشارك في الأمسية ويتحدث فها، الناقد والمؤرخ السينمائي سامي حلمي، وهو أحد الأعضاء المبكرين لجماعة الفن السابع، حيث يتطرق إلى تاريخ جماعة الفن السابع، ويتحدث بشكل أوسع في تاريخ السينيفليا والنشاطات السينمائية الموازية في الإسكندرية، من النشرات ونوادي وجماعات محبي السينما، وعلاقاتها بالمؤسسات الثقافية المختلفة، وكيف يمكن وضع ذلك التراكم التاريخي في سياق الإنتاج المعرفي السينمائي الراهن.

والناقد سامي حلمي، هو ناقد ومؤرخ سينمائي متخصص في الحقبة الأولى من صناعة السينما المصرية في الإسكندرية. عضو جمعية نقاد السينما المصريين، وله عدة مؤلفات، أبرزها "بدايات السينما المصرية" والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في العام 2013 ــ "مدرسة الإسكندرية للتصوير السينمائي" والصادر عن مكتبة الإسكندرية عام 2013 ــ كما صدر له عن المجلس الأعلى للثقافة كتاب بعنوان "بدايات السينما المصرية الصامة" الذي شاركه وضعه المؤرخ السينمائي إبراهيم الدسوقي، و"كتاب الشخصية السكندرية في السينما المصرية" والصادر أيضا عن مكتبة الإسكندرية.

ويذهب الناقد والمؤرخ “سامي حلمي” إلى أنه: في أعقاب توقف أنشطة نادي السينما بمتحف الفنون الجميلة، تأسست جماعة الفن السابع بالإسكندرية عام 1977 بشكل أساسي عبر مجموعة من هواة ومحبي السينما آنذاك؛ وهم إبراهيم الدسوقي، أحمد الحفناوي، يسري منصور، مجدي حافظ ومن ثم انضم إليهم فيما بعد سامي حلمي ومحمد فايد، ولحق بهم علي نبوي وغيرهم، فعملوا فيما يصل نحو الأربعين عامًا على إصدار النشرات السينمائية، وتنشيط الفاعليات وبرامج الأفلام، قاموا بتأسيس نادي الفيلم بأتيلية الإسكندرية منذ منتصف الثمانينات، كما أصدروا مجلة الفن السابع لبعض الوقت.

وساهم أعضاء الجماعة بشكل كبير في عمليات التأريخ للسينما ومسارات الثقافة السينمائية بالإسكندرية منذ نشأتها؛ من خلال تقصي تواريخ نوادي السينما والمطبوعات والتظاهرات والأنشطة السينمائية بالمدينة، وإعادة كتابة تلك السرديات مرة أخرى.