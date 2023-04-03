مدرب بيراميدز: أغلقنا ملف الكونفدرالية وهدفنا الفوز على الأهلى والتتويج بكأس مصر

أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز على فيوتشر والتأهل للدور ربع النهائي، موضحا أن الفوز مستحق وبيراميدز استحق الانتصار وحصد الثلاث نقاط والتواجد في المرحلة المقبلة.

وأكد باشيكو، خلال المؤتمر الصحفي، على قوة فيوتشر وكذلك الجيش الملكي وصدق توقعه بأن تحسم المجموعة والتأهل بالأهداف والمنافسة ستظل بين الفرق الثلاثة حتى آخر لحظة.

وشدد على أن بيراميدز قدم مواجهة عظيمة في مواجهة فيوتشر وكان الأفضل في كل شيء، وذلك بفضل المجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون في الفترة الماضية، ومع عودة المصابين أصبحت الأمور أفضل بكثير وموجها التحية للاعبين على مستواهم الرائع في المباراة ومطالبا إياهم بضرورة الاستمرار في تقديم ذات المستوى في اللقاءات المقبلة واللعب على البطولة.

وأكد أن الفريق بعد أيام أمامه مواجهة قوية في الدوري أمام المقاولون العرب، وبعدها بأيام هناك مباراة على لقب كأس مصر أمام الأهلي ومن الضروري التركيز على مباراة ثم الأخرى، وبعد المقاولون يبدأ التحضير للقاء الأهلي الهام والذي يأمل النادي في الفوز به وتحقيق أول بطولة في تاريخه وتتويج المشوار الرائع في الفترة الماضية.

وعبر عبد الله السعيد، قائد نادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بالانتصار المستحق على فيوتشر وضمان التأهل للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، مشيرا إلى أن بيراميدز يلعب دائما على التتويج بكل البطولات وبالتالي كان من الضروري أن يقدم نفسه بأفضل صورة ممكنة في تلك المواجهة ويثبت أحقيته في الفوز والتأهل.

وشدد على أنه لا يشغل باله كثيرا بالمنافس الذي ستوقعه قرعة الدور ربع النهائي في مواجهة بيراميدز بالمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الفريق البطل والباحث عن البطولة عليه ألا ينظر إلى المنافسين المحتملين وعليه الاستعداد بأفضل صورة ممكنة ويكون جاهزا لمواجهة أي منافس آخر في الطريق نحو اللقب.

أوضح أن الفريق أمامه مباراتان مهمتان الأولى أمام المقاولون العرب في الدوري بعد أيام قليلة وبعدها مواجهة أكثر صعوبة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر وبطولة قريبة ولابد من التركيز فيها من أجل الفوز وتحقيق أول لقب.