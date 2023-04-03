الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

محمد العمدة: زيارة السيسى لسيناء ولقائه أبطال القوات المسلحة إعلان نهاية الإرهاب

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمدة

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن الحرب على الإرهاب والقضاء عليه ودحره في سيناء لا تقل أبدا عن نصر أكتوبر العظيم، فمصر تحت قيادة السيسي، عبرت من ملحمة العبور، إلى عالم الاستقرار في سيناء بجهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية وجهود رجال الأمن وبتوجيهات الرئيس السيسي.

 

وأوضح العمدة في تصريح صحفي له، أن ما حدث كان حتميا لتنمية وبناء وتعمير سيناء، بعد أن غابت عنها طوال الأنظمة الحاكمة السابقة بسبب الارهاب والإهمال، مشيرا إلى حرص السيسي على إحداث تنمية اقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات، لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، بالإضافة إلى تهيئة المنطقة بأكملها لتكون منطقة جذب للمصريين من كل المحافظات وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

 

في سياق متصل، أكد عضو مجلس النواب، على أهمية زيارة الرئيس السيسي لسيناء، ولقائه أبطال القوات المسلحة، قائلا إنها زيارة في غاية الأهمية للقوات المسلحة المصرية، وأبطالها في ذكرى نصر العاشر من رمضان. فهى رسالة هامة للخارج وللجميع أن الاستقرار يعم مصر.

 

وتابع نائب الصعيد أن زيارة الرئيس السيسي لسيناء أكدت أن القيادة السياسية نجحت فى وضع سيناء على خارطة التنمية، وأرست دعائم الأمن والاستقرار بعد معركة طويلة لدحر الإرهاب وسحق البؤر الإرهابية في سيناء وتطهيرها واعادتها لمصر والمصريين.

 

واختتم النائب بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي ذات دلالة هامة للغاية، وتؤكد للمغرضين والمتربصين أن الحرب على الارهاب انتهت تماما بالفعل، ومصر اليوم تعيش ثمار الإصلاح الاقتصادي والتنمية، وهو إنجاز كبير، يحسب للرئيس السيسي، خصوصا وأن هذه الحرب توازت مع أكبر عملية للبناء تحت شعار الجمهورية الجدية، فالزيارة فاصلة بين مرحلة وأخرى في سيناء.

الحرب على الإرهاب القوات المسلحة المصرية النائب محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن ذكرى نصر العاشر من رمضان

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