الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اشتباكات بين جهازى بيراميدز وفيوتشر.. والحكم يوقف المباراة

اشتباكات بين جهازي
اشتباكات بين جهازي بيراميدز وفيوتشر

أوقف الحكم السنغالي عيسى سي، مباراة بيراميدز وفيوتشر في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وجاء قرار الحكم بعد حدوث اشتباكات بين الجهاز الفني لفريق بيراميدز والجهاز الفني لفريق فيوتشر.

ودخل أحمد زاهر إداري فريق بيراميدز في اشتباكات بالأيدي مع عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي فيوتشر قبل أن يتدخل باقي أعضاء الجهازين واللاعبين على دكة البدلاء لتهدئة الأمور.

ويتقدم حاليا بيراميدز على فيوتشر بهدفين نظيفين ليقترب الفريق السماوي بقوة من التأهل للدور المقبل من بطولة كأس الكونفدرالية. 

بيراميدز فيوتشر اشتباكات بين جهازي بيراميدز وفيوتشر البطولة الكونفدرالية

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