الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 11 من مسلسل سوق الكانتو.. طه القماش يحاول رؤية جده

سوق الكانتو
سوق الكانتو

اشتعلت أحداث الحلقة 11 من مسلسل سوق الكانتو بعد طرد والدة راوية لطه القماش من الفندق وإخبارها بسبب رفضها زواجه من ابنتها بسبب جده.

وقرر بعدها طه القماش العودة لسوق الكانتو ومحاولة رؤية جده "عبد العزيز مخيون" للتحدث معه بشأن كل المشكلات التي تحدث، ولكن ظهر محمود البزاوي واعترضه وأخبر «طه» أن جده لا يرغب في رؤيته، وأن ما يحدث في سوق الكانتو من مشكلات جميعها وقعت بسببه.

«سوق الكانتو» تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي، وبطولة النجم أمير كرارة بجانب كل من: «مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق»، وعدد آخر من الفنانين. 

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