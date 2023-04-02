السجن المشدد 7 سنوات وغرامة لسائق بسبب الإتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنية ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.



ترجع أحداث القضية رقم 29850 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ح.ع.ح" سائق بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة مستخدما في ذلك سيارة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم ، وانتقلت الي مكان تواجده بالطريق العام حال قيادته السيارة محل البلاغ ، وبتفتيشه عثر بحوزته علي طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر علي جوال بلاستيكي وفض محتوياته تبين بداخله 279 طربة حشيش.



وبمواجهته بالمضبوطات بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطه لتسهيل عملية البيع، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.