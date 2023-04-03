ماجد المصرى يحاول طلاق ياسمين عبدالعزيز من العوضى.. تفاصيل الحلقه الـ11 من «ضرب نار»

استكملت أحداث مسلسل “ضرب نار”، الحلقة الـ ١١، بذهاب سحر التي تجسد شخصيتها مها نصار، بالذهاب لمقابلة زيدان ماجد المصري، صاحب المصنع الذي تعمل فيه هي ومهرة صديقتها ياسمين عبدالعزيز، حيث سألها عن مهرة وعن إمكانية طلاقها من زوجها السجين جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي.

وحاول زيدان، أن تقوم سحر بإقناع صديقتها مهرة بأن تنفصل عن زوجها، حيث قالت له سحر، إنها تفعل ذلك دائما حتى ينفصلا لكنها رافضه ذلك تمامًا، مؤكدا لها أنه يجب حدوث ذلك في أسرع وقت، ويقول لها في الأخير إن تذهب للحسابات لأخذ بعض الأموال كمكفأة.

من جانب آخر قام أهالي العوضي بزيارته في محبسه، حتى يطمئنوا عليه وعلى صحته، مؤكدين له إنهم يعلموا أنه برئ وهو لا يفعل مثل هذه الأمور، حيث أكد لهم أنه برىء تمامًا من مثل هذه القضايا التي تشبه صاحبها.

وطلب الكوماندا أن يقوموا بزيارة مهرة زوجته في منزلها ويطمئنوا عليها على أحوالها، وإعطاءها أي أموال أو أي شىء تحتاجه ويقفوا بجوارها في الازمة التي سببها لها بدخوله السجن، الا انها تقابلهم بشكل سىء وتقول لهم انه شخص كاذب .

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.



مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.