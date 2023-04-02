الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«الكتيبة 101» الحلقة 11.. الضابط إسلام لنور: عمري ما تخيلت إني مش هرجع أقاتل تاني

الكتيبة 101
الكتيبة 101

واصلت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكتيبة 101 أحداثها وكشفت ضمن هذه الأحداث عن رواية الضابط إسلام لحظات الألم والموت لزميله الضابط نور أثناء زيارة الأخير له في المستشفى.

طلب إسلام من نور أن يأخذه بالكرسي المتحرك إلى الخارج لكي يشعر بتجديد الهواء بدلًا من جلوسه وقتًا طويلًا داخل حجرة المستشفى منذ إصابته.

بدأ الضابط إسلام الذي فقد ساقيه في عقب العملية التي قام بها قوات الجيش المصري ضد التكفيريين في قص معاناته مع ألم فقدان ساقيه قائلًا: "عمري ما تخيلت إني مش هرجع أقاتل تاني".

تابع أنه حلم بزملائه الشهداء الذين استشهدوا في العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت الكتيبة 101، وهو قد علم بها على الرغم من عدم إخبار والدته له بها لكي لا يزداد عليه الحزن".

كذلك أوضح إسلام لزميله الضابط نور أنه على عكس ما يظن نور لا يرى أنه السبب وراء ما أصابه وأنه غاضب منه لذلك قائلًا" أنا عارف انك فاكرني زعلان منك وبقول انك انت السبب في اللي حصل لي.. انت مش السبب وأنا عمري ما ازعل منك" موضحًا أن حزنه جاء بسبب عدم تخيله عدم القدرة على القتال مرة أخرى.

وكان قد رفض إسلام زيارة زميله الضابط نور عدة مرات بعد إصابته، وذلك لما أصابه من حزن واكتئاب ناتج عن هذه الإصابة الدائمة، حتى عرف بخبر وفاة زملاؤه نتيجة العملية الإرهابية وعرف مثلما قال له زميله الضابط نور إحدى المرات "معنى الزيارة" فقد تكون الزيارة الأخيرة لأيا منهما ويستشهد أحدهما كما حدث معه ومع أحد اللواءات الذي زاره ثم استشهد في العملية الإرهابية الأخيرة.

‏ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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