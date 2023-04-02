أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. سر كره والدة راوية لطه القماش

تحاول مي عز الدين "راوية" في أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 من مسلسل سوق الكانتو مساعدة طه القماش وعلاجه بعد المشاجرة الحادة التي حدثت في الفندق.

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11

وبينما استقبلت راوية طه في احد غرف الفندق لعلاجه من الإصابات والندبات التي تعرض لها بسبب دفاعه عن حبها علمت والدتها بوجود طه في الفندق.

وبمجرد دخول شيرين "والدة راوية" غرفة طه طردته وطلبت منه مغادرة الفندق في الحال، لينفعل طه ويقول لها: "انتي ليه بتكرهيني من أول ما شوفتيني".

ودار حوار بين طه ووادة راوية عن سبب كرهها ورفضها للزواج من ابنتها.

سر كره والدة راوية لطه

قالت والدة راوية: "زمان تزوجت من والد راوية وطلب مني السفر للعيش مع أهله ولكنني رفضت لأن كان أهله مش بيحبوني".

تتابع شرين: "واستقرينا هنا وبعدها اشترى والد راوية دكان في سوق الكانتو، وحينها قال له جدك ان الاهل هم الاولى وكل حاجة بتتعوض إلا الأهل وأنا شايف إنك لازم ترجع لأهلك، أما الستات فأي ست ممكن تتعوض، وتركني أنا وراوية هنا وحدنا وسافر إلى أهله دون أن يخبرنا ودون حتى أن يعتذر".

قال طه: "بس أنا مليش ذنب إنك تاخديني بذنب خطأ جدي انا مليش دعوة، أنا وراوية بنحب بعض وعايزين نتجوز".