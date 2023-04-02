«النبراوي» يخاطب رئيس نقابة المهندسين بالجيزة لسداد 35 مليون جنيه

خاطب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الدكتور محمد الفحام، رئيس النقابة الفرعية بالجيزة، بشأن سداد مديونية النقابة الفرعية للنقابة العامة، والتي بلغت حوالي 35 مليون جنيه.

وقال النبراوي في خطابه لرئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالجيزة: “إيماء إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظته الخاصة مديونيات نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، فبرجاء التكرم بتسديد كافة مستحقات النقابة العامة طرفكم (رعاية صحية ودمغة هندسية وشهادات إشراف) خلال أسبوع من تاريخة حرصا على حماية المال العام”.