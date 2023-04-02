الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«النبراوي» يخاطب رئيس نقابة المهندسين بالجيزة لسداد 35 مليون جنيه

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي

خاطب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الدكتور محمد الفحام، رئيس النقابة الفرعية بالجيزة، بشأن سداد مديونية النقابة الفرعية للنقابة العامة، والتي بلغت حوالي 35 مليون جنيه.

وقال النبراوي في خطابه لرئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالجيزة: “إيماء إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظته الخاصة مديونيات نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، فبرجاء التكرم بتسديد كافة مستحقات النقابة العامة طرفكم (رعاية صحية ودمغة هندسية وشهادات إشراف) خلال أسبوع من تاريخة حرصا على حماية المال العام”.

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الدكتور محمد الفحام النقابة الفرعية بالجيزة الجهاز المركزى للمحاسبات الجمعية العمومية

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