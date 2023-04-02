الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر لمواجهة بيراميدز فى الكونفدرالية

فيوتشر
فيوتشر

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وتقام مباراة بيراميدز وفيوتشر في العاشرة مساء اليوم على ملعب "الدفاع" الجوي.

ويحتاج فيوتشر للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل بعدما تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما لا بديل أمام بيراميدز سوى الفوز خاصةً أنه يمتلك 8 نقاط فقط.

وجاء تشكيل فيوتشر لمواجهة بيراميدز، على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: باسم علي - علي الفيل - محمود مرعي - جوزيف جوناثان.

في خط الوسط: مهند لاشين - محمد رضا بوبو - غنام محمد.

في خط الهجوم: مروان محسن - عبد الكبير الوادي - ناصر ماهر.

مروان محسن فيوتشر بيراميدز الكونفدرالية

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