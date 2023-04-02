الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" بالإسكندرية يطلق الدورة الرمضانية الأكبر بمشاركة 36 فريقًا

مستقبل وطن بالإسكندرية
مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق الدورة الرمضانية

أطلق حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله،  أمين الحزب بالمحافظة، عضو مجلس النواب، أكبر دورة رمضانية لكرة القدم بالمحافظة، وذلك بمشاركة 36 فريقًا من مختلف أقسام المحافظة، وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، والذي يستهدف تشجيع الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة.


وأعلن النائب رزق راغب ضيف الله، انطلاق الدورة الرمضانية السنوية للحزب، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من دورة كرة القدم تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب.


وأضاف أن عدد الفرق المشاركة 36 فريقا من مختلف الدوائر بالمحافظة في 7 مجموعات وأن المباريات ستقام على ملاعب نادي الصيد بمحرم بك، مؤكدًا ثقته في أن الشباب المشارك في البطولة سيقدم نموذج مشرف يقدم الرياضة وما تحمله من قيم أخلاقية.

 

وأوضح الدكتور أحمد عثمان، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة بالإسكندرية، أن مجموع جوائز البطولة تصل إلى 35 ألف جنيه، حيث يحصل الفائز  بالمركز الأول على جائزة قدرها 20 ألف جنيه والمركز الثاني 10 آلاف جنيه، بينما بالمركز الثالث 5 آلاف جنيه.


وأشار «عثمان» إلى أن المباريات الختامية ستشهد حضور نجوم الكرة السكندرية، وأن البطولة ستكون فرصة لاكتشاف المواهب.


وقد أجريت قرعة البطولة بمقر الحزب، بحضور الدكتور أحمد عثمان أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة ورامي ياسين أمين الإعلام بالمحافظة وممثلين عن الفرق المشاركة.

كانت قد أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الدورة الرمضانية وتدريبات الألعاب الرياضية المختلفة بمراكز الشباب والرياضة خلال شهر رمضان المبارك، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالعمل على تكثيف الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال الدورات الرمضانية، والتدريبات الرياضية والأنشطة الفنية، الكشفية، الثقافية، والعلمية، داخل مراكز الشباب خلال الشهر المعظم.

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مستقبل وطن بالإسكندرية الدورة الرمضانية بمشاركة 36 فريق ا اكتشاف المواهب الدورة الرمضانية السنوية

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