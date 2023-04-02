القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تنفي ضلوعها في تفجير المقهى بسان بطرسبرج الروسية

نفت أوكرانيا ضلوعها في تفجير المقهى بسان بطرسبرج الروسية، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 في انفجار بمقهى وسط مدينة سان بطرسبورج، جراء عبوة ناسفة.

وأسفر الانفجار عن مقتل الصحفي والمراسل العسكري مكسيم فومين المعروف باسم "فلادلين تاتارسكي"، وإصابة معه 15 آخرون، كما أدى الانفجار إلى انهيار زجاج واجهة المقهى البالغة 15 مترا مربعا.

ووصل المدعي العام في سان بطرسبورج، فيكتور ملنيك، إلى مكان وقوع الانفجار.