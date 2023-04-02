الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تنفي ضلوعها في تفجير المقهى بسان بطرسبرج الروسية

أوكرانيا
أوكرانيا

نفت أوكرانيا ضلوعها في تفجير المقهى بسان بطرسبرج الروسية، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 في انفجار بمقهى وسط مدينة سان بطرسبورج، جراء عبوة ناسفة.

 

انفجار فى سان بطرسبرغ يودى بحياة مراسل عسكرى روسى

وأسفر الانفجار عن مقتل الصحفي والمراسل العسكري مكسيم فومين المعروف باسم "فلادلين تاتارسكي"، وإصابة معه 15 آخرون، كما أدى الانفجار إلى انهيار زجاج واجهة المقهى البالغة 15 مترا مربعا.

ووصل المدعي العام في سان بطرسبورج، فيكتور ملنيك، إلى مكان وقوع الانفجار.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎تردد 11747v القا الإخبارية News AI-Qahera جل عاجل أوكرانيا تنفي الضلوع في تفجير المقهى بسان بطرسبرج الروسية AlQaheraNewsTv Alqaheranewstv Alqaheranews alqaheranewstv alqaheranewstv alqaheranews.net‎'‎‎
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