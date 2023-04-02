مصرع واصابة 4 فى حادث تصادم ببسيون

وقع حادث تصادم سيارة ربع نقل بـ3 دراجات نارية، وأسفر عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، بالطريق الدائرى ببسيون بمحافظة الغربية، وتم نقلهم للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى ببسيون.

انتقلت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ربع نقل بـ3 دراجات نارية، وأسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.