الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع واصابة 4 فى حادث تصادم ببسيون

حادث تصادم
حادث تصادم

وقع حادث تصادم سيارة ربع نقل بـ3 دراجات نارية، وأسفر عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، بالطريق الدائرى ببسيون بمحافظة الغربية، وتم نقلهم للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى ببسيون. 

انتقلت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ربع نقل بـ3 دراجات نارية، وأسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تصادم سيارة ربع نقل دراجات نارية مواطن الطريق الدائري محافظة الغربية الإجراءات القانونية

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

تاريخ الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسى وملك السعودية وولى عهده (تايم لاين)

متعة الدراما.. أهالى السيدة زينب: بنفطر على «جعفر العمدة» والمسلسل عبَّر عن أصالة الحى العريق

حفاوة بالغة.. لحظات استقبال قادة مصر والسعودية تعكس الإخوة والصداقة بين البلدين (صور)

«الكتيبة 101» الحلقة 11.. جمع معلومات للتوصل لهوية قاتلي الشيخ موسى الدلح

رسميًا.. إقالة جراهام بوتر من تدريب تشيلسى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص