مسلسل كشف مستعجل الحلقة 11.. يوسف يتعاطف مع سهام ويقرر عدم قتله

عرضت اليوم منصة "watch it" أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 11 الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 11

بدأت الحلقة بمشهد محاولة دكتور سهام "محمد عبدالرحمن" ويوسف "مصطفى خاطر" سرقة عقد شقة فيصل الذي تخفيه لي لي "إلهام وجدي" زوجة دكتور سهام، وأثناء محاولة السرقة تدخل لي لي الشقة وتجدهم مختبئين في الدولاب، وتدخل في خناقة مع يوسف وخلال الخناقة يتعرض سهام للضرب ويصاب ويتم نقله إلى المستشفى، ضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 11.

تذهب “لي لي” في مسلسل كشف مستعجل الحلقة 11 لزيارة زوجها سهام في المستشفى، ثم ترحل عندنا تجد الجميع حوله، وبرغم معرفة سهام أن اليوم سيكون آخر يوم له في المهلة التي أعطاها له يوسف قبل قتله، فيجلس مع أطفاله في المستشفى وينصحهم بالحفاظ على بعضهم وعلى والدتهم، وهنا يبدأ يتعاطف يوسف مع سهام.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل

تخرج سهام من المستشفى متوجهة مع يوسف إلى المطعم، وخلال جلستهم يسرح في مشهد يقوم خلاله بوضع السم ليوسف في الشاي، وبعدها يضع السم بالفعل ولكن هذا السم قام تغيره من قبل التمرجي راغب، ولكن سهام يعترف ليوسف أنه وضع له سم، فيجبره على الشرب من نفس الكوب، ثم يبدأوا في إطلاق النار على بعضهما في المطعم، وعندما يصل مودي الجزاز "محمد لطفي" يجدهم يلعبوا في المطعم ثم يهربوا من أمامه، وبعد الهروب يتعاطف يوسف مع سهام ويبلغه بأنه لن يقتله أبدا، وتتفرق طرقهما.

يذهب سهام إلى والدته ويبلغها بأن زوجته “لي لي” أعادت له عقد الشقة، وهو ما يجعل والدته هناء الشوربجي، تذهب إلى لي لي وتصالحها، في حين يحاول سهام إقناع شقيقته عاليا "هنادي مهنا" بالابتعاد عن يوسف دون إبلاغها أي أسباب.

في المقابل يقوم مودي الجزاز بتهديد يوسف مجددا بقتل والدته، ولكن يوسف يتمسك برأيه ويرفض قال سهام، وعندما يعرف أن هناك من سيحاول قتله يسعى لمساعدته وحمايته، ويذهب له في منزله مرة أخرى فيتفاجأ سهام ويتساءل عن سبب عودة يوسف، فيبلغه أنه عاد ليحميه وسيحاول أن يرسله خارج البلاد لفترة.