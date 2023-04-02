الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد لطفي: ويجز مش مزعج وسيكون له مستقبل في التمثيل

محمد لطفي
محمد لطفي

كشف الفنان محمد لطفي عن رأيه في تجربة مطرب الراب ويجز في التمثيل في مسلسل «بيمبو».

وقال لطفي خلال حلوله ضيف ببرنامج «حبر سري» المُذاع على قناة «القاهرة والناس»: «ويجز ممثل جميل، وشه جميل زي بتوع زمان، وعنده قبول كبير وكمان ممثل موهوب، وعمل الدور كويس جدًا، وصوته مش مزعج».

وأضاف: «كان واضح وعامل شخصية صعيدي، والكميا بتاعته كانت حلوة مع الناس في العمل» مؤكدًا أن ويجز سيكون له مستقبل في التمثيل إذا اهتم.

محمد لطفي: المقارنة بين نيللي كريم وهند صبري في دور الصعيدية صعبة

كما رد الفنان محمد لطفي، على المقارنة بين الفنانتين نيللي كريم وهند صبري، ومن الأفضل في تجسيد دور المرأة الصعيدية من وجهة نظره.

وقال لطفي: «الاثنين كويسين، وهما الاثنين عملوا دور الصعيدية كويس جدًا، أبقى معرفش في المهنة لو قولت إن واحدة عملت دور الصعيدية أفضل من الأخرى».

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