الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد يوسف يرد على بيان الموسيقار راجح داود: هذه الحقيقة

خالد يوسف
خالد يوسف

رد المخرج خالد يوسف، مخرج ومؤلف مسلسل "سره الباتع"، الذي يعرض حاليًا عبر قناتي الحياة وأون على بيان الموسيقار راجح داود مؤلف الموسيقى التصويرية للمسلسل، والذي اتهم فيه "يوسف" بعد التزام بالاتفاقات المبرمة وإدخال موسيقى أخرى في الحلقات.

وعبر فيديو نشره خالد يوسف على صفحته الشخصية على فيس بوك قال: "أستاذ راجح بيني وبينه مودة وعلاقة طيبة جدًا واشتغلنا مع بعض من 15 سنة في فيلم الريس عمر حرب، وكانت تجربة جيدة جدًا وذكرياتها سعيدة جدًا بالنسبة لي وله".

وأضاف: "البيان الذي نشره لم يزعجني على الإطلاق ومن حقه أن ينبه الجمهور بما أن هناك مزيكا ليست من تأليفه في المسلسل، ليست من تأليفه حتى لا يعتقد أحد غير ذلك".

وتابع: "من حقي المطلق كمخرج للمسلسل أن أضع الموسيقى التي أراها مناسبة، مؤكدًا عدم الإساءة للموسيقار راجح داوود".

وذكر خالد يوسف، "راجح داود أرسل الموسيقى ليا بعدما حصل على الحلقات، وكانت كل حلقة ننتهي منها بتوصل ليه وهو أداني الموسيقى قبل رمضان بحاجة بسيطة أيام قليلة وضعت الموسيقى على المشاهد وجدتها غير كافية وأنا استخدمتها كاملة، وهناك مشاهد كتير لم أجد ما يلائمها في موسيقى راجح داوود مثل مشهد موكب نابليون".

وأكد: "اضطريت استخدم السلام الجمهوري الفرنسي القديم، وفي مشاهد كتير لقيت موسيقى ملائمة ليها من اللي عمله راجح واستخدمت حاجات من أفلامي القديمة بعدما استأذنت كل الأساتذة اللي اشتغلوا فيها وكانوا مرحبين جدًا".

واختتم في كل الأحوال بعتز بالأستاذ راجح داود وبتجربته ومش حابب يكون مضايق وأنا اتحطيت في هذا الموقف وأنا بدعو الأستاذ راجح وهو عنده الحلقات أنه يضع الموسيقى التصويرية الخاصة بيه اللي بيراها مناسبة على المشاهد ونشوف اللي أنا حطيتها واللي هو حطها ونشوف".

الاساتذة خالد يوسف راجح داود الموسيقار سره الباتع مسلسل سره الباتع

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