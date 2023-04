مفاجآت في مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 11.. هل سيوافق الكبير على زواج جوني وشروق؟

تمكن أبطال وضيوف شرف مسلسل الكبير أوي الجزء السابع والسادس منه من عودة الناس في البيوت من الالتفاف حول التلفاز من جديد لمشاهدة أحداث مسلسل الكبير أوي الذين ارتبطوا به منذ زمن طويل، تحديدًا منذ إنتاج الجزء الأول منه عام 2011 وحتى عام 2023.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 11

وينتظر الجمهور ما سيحدث في مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 11 الذي سيعرض بعد قليل عبر قناة on الساعة 6.15 مساء، والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء هذا إضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية.

وانتهت الحلقة العاشرة أمس بإعلان كلٍ من جوني شقيق الكبير الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي، وشروق كلنا سوا التي تظهر بها الفنانة أيتن عامر كضيف شرف في المسلسل، خطوبتهما عبر السوشيال ميديا بعد أقنعته الأخيرة بهذا من أجل كسب الكثير من الأموال، وزيادة عدد المتابعين له عبر حسابته على السوشيال ميديا.

ووافق جوني شقيق الكبير الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي، على الخطوبة، بعدما كتب على نفسه كمبيالات بمبلغ قدره 5 مليون جنيه، وأقنعته شروق كلنا سوا أن هذا المبلغ سيجنيه من خلال اللايفات عبر السوشيال ميديا في أقل من عام فقط، لذا وافق على الفور، ودون العودة للكبير.

احداث مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 11

يفاجئ الكبير عمدة المزرايطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي بوصول جوني وخطيبته شروق كلنا سوا التي تظهر بها الفنانة أيتن عامر كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي7 بوصلهم إلى قرية المزاريطة ودوار العمدة من خلال اللايف، وهو الامر الذي أثار غضبه، وينتظر الجمهور رد فعل الكبير على هذا ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة الـ 11، وهل سيوافق الكبير على استمرار هذه الكذبة أم ماذا.