الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح 15 يومًا

محمد صلاح مع أسرته
محمد صلاح مع أسرته

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح 15 يومًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا محمد صلاح نجم كرة القدم، بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وإعادة المسروقات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 مارس الجارى من مدير أعمال اللاعب محمد صلاح باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب الكائنة بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تتبع خطوط السير، تمكنت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ (2) مارس الجارى، تم ضبطهما.

واعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظرًا لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا والدلوف للداخل وارتكاب الواقعة.

وتم ضبط المسروقات عبارة عن عدد من الأحذية الرياضية وميدالية فضية وقطعة من الكريستال وعدد من أجهزة الريسيفر.

وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تجديد حبس المتهمين سرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح الفيديو كونفرانس

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