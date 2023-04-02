محمد مصطفى: الفوز ببطولة استونيا للمصارعة مجرد بداية لتحقيق حلم ميدالية بباريس

أعرب محمد مصطفى لاعب منتخب مصر للمصارعة، عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة أستونيا الدولية، المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وقال محمد مصطفى، إن حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة أستونيا الدولية هي خطوة في مشوار طويل، وأنه يخوض استعدادات قوية خلال الفترة الحالية من أجل المشاركة في بطولة العالم المقبلة.

وتابع محمد مصطفى: "هدفي حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024، وأمتلك إرادة قوية على تحقيق ذلك، حرمتني الظروف من الفوز بميدالية في أولمبياد طوكيو، والآن أمامي فرصة للتعويض.

وقدم بطل مصر فى المصارعة شكره للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمهما الكبير خلال الفترة الماضية.

وأتم محمد مصطفى تصريحاته: "أرغب في حسم تأهلي لأولمبياد باريس 2024 من بطولة العالم المقبلة، ولدي أيضا حلم بحصد ميدالية في تلك البطولة التي من المتوقع أن تشهد مشاركة كل أبطال العالم في المصارعة.

وحقق البطل المصري محمد مصطفى الميدالية الذهبية ببطولة إستونيا الدولية للمصارعة والتي تقام على مدار يومي 1 و2 إبريل الجاري.

تمكن محمد مصطفى من اكتساح لاعب استونيا في مباراة الجولة الثالثة بنتيجة 5-1 ليحقق الفوز الثالث على التوالي ويتوج بذهبية منافسات وزن 87 كجم.

وكان قد نجح البطل المصري في تحقيق الفوز على بطل فنلندا بنتيجة 7-0 بالأمس في الجولة الثانية وذلك بعد فوزه على بطل السويد بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى.

وكان قد تعرض مصطفى للعديد من الإصابات خلال الفترة الماضية والتي تسببت في غيابه عن البطولات الأخيرة أبرزها بطولة التصنيف التي أقيمت في الإسكندرية في نهاية شهر فبراير الماضي.

وتعرض محمد مصطفى للإصابة في الفترة الماضية، في الركبة وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ثم نفذ برنامج تأهيل خاص في ولاية نيويورك بأمريكا قبل أن ينهي برنامج التأهيل الخاص به في شهر فبراير الماضي.

يذكر أن البطل المصري قد حقق المركز الخامس في منافسات وزن 87 كجم بأولمبياد طوكيو الماضية.