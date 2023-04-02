الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تاريخ الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسى وملك السعودية وولى عهده (تايم لاين)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علاقات أخوية ممتدة تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، وقيادتهما، وظهر ذلك جليًا في الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وتجمع مصر والسعودية علاقات تاريخية مبنية على التعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تشهد تلك العلاقات تطورًا ملحوظًا على كل الأصعدة.

وتستعرض «الدستور» تاريخ الزيارات الرسمية بين الرئيس السيسي وملك السعودية وولي عهده، على مدار الثماني سنوات الماضية.

عام 2015:

زار الرئيس السيسي السعودية مرتين، والتقى الملك سلمان لإجراء مباحثات قمة حول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والعربية.

وفي نوفمبر من العام ذاته، زار الرئيس السيسى السعودية للمشاركة فى فعاليات القمة العربية اللاتينية. 

عام 2016:

خلال شهر مارس، شارك الرئيس السيسي في البيان الختامى لمناورات «رعد الشمال»، والتى أقيمت بالسعودية بمشاركة 18 دولة عربية وإسلامية.

وخلال شهر أبريل من نفس العام، أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارة لمصر.

عام 2017:

ذهب الرئيس السيسي للرياض، خلال شهر أبريل، والتقى الملك سلمان، لبحث العلاقات الثنائية والملفات العربية والإقليمية.

وفي مايو من العام ذاته، زار الرئيس السيسي السعودية للمشاركة فى القمة العربية الأمريكية التى عقدت وقتها بالرياض.

عام 2018: 

أجرى الرئيس السيسي زيارة للسعودية، في أبريل، للمشاركة فى القمة العربية العادية فى دورتها التاسعة والعشرين.

وخلال العام ذاته، زار الأمير محمد بن سلمان مصر، خلال شهر نوفمبر.

عام 2019:

توجه الرئيس السيسي، في 30 مايو، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية، تلبية لدعوة الملك سلمان.

يونيو 2021:

أجرى الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى مصر، التقى خلالها الرئيس السيسي، وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

عام 2022:

شارك الرئيس في "قمة جدة للأمن والتنمية"، خلال شهر يوليو 2022، وبعدها بخمسة أشهر كرر الزيارة للمشاركة فى القمة العربية الصينية.

وفي يونيو من عام 2022، أجرى ولى العهد السعودى زيارة إلى مصر، حيث استقبله الرئيس السيسي، وبحثا مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

السعودية ولي العهد السيسي الرئيس السيسي القمة العربية رعد الشمال

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