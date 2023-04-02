الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندي: رمضان بين أحد عشر شهرًا كيوسف بين إخوته

خالد الجندي
خالد الجندي

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى التمسك فيما بقى من شهر رمضان بعد انتهاء الثلث الأول منه، مشيدا بمقولة قرأها عن فضل شهر رمضان والدور الواجب علينا تجاهه قبل أن ينتهي.

وقال خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي"، ما قرأته كان من أجمل ماقرأت، مرددًا: "سوف أختصر شهر رمضان في كلمتين، رمضان قصير لا يحتمل التقصير، وقدومه لا يقبل الفتور فكلما تكاسلت تذكر قول الله تعالى أيام معدودات".

وتابع: "رمضان بين أحد عشر شهرًا كيوسف بين أحد عشر كوكبًا، فلا تقتلوه ولا تلقوه في الجُب، ولا تبيعوه بثمن بخس، بل أكرموا مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه شفيعًا يوم الحساب".

شهر رمضان رمضان الصيام العبادات في رمضان لعلهم يفقهون

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